О проблемах с Интернетом сообщили казахстанцы

Казахстанцы сообщили о перебоях с доступом в Интернет: замедлился доступ к некоторым сайтам, упала скорость соединения, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Проблемы с доступом в Сеть у казахстанцев наблюдаются с утра. Тогда начали поступать сообщения от пользователей "Казахтелекома", Altel, "Алма ТВ". - Некоторые серверы не видят друг друга, хотя извне открываются, - сообщил технический специалист одного из казахстанских сайтов в Алматы. Также появились сообщения о проблемах с доступом к некоторым зарубежным сайтам. В пресс-службе Министерства цифрового раз