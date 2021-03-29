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Социум

О проблемах с Интернетом сообщили казахстанцы

Казахстанцы сообщили о перебоях с доступом в Интернет: замедлился доступ к некоторым сайтам, упала скорость соединения, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Проблемы с доступом в Сеть у казахстанцев наблюдаются с утра. Тогда начали поступать сообщения от пользователей "Казахтелекома", Altel, "Алма ТВ". - Некоторые серверы не видят друг друга, хотя извне открываются, - сообщил технический специалист одного из казахстанских сайтов в Алматы. Также появились сообщения о проблемах с доступом к некоторым зарубежным сайтам. В пресс-службе Министерства цифрового раз
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О проблемах с Интернетом сообщили казахстанцы
Казахстанцы сообщили о перебоях с доступом в Интернет: замедлился доступ к некоторым сайтам, упала скорость соединения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Три тысячи компьютеров закупят для онлайн-обучения в Атырауской области
Три тысячи компьютеров закупят для онлайн-обучения в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" Проблемы с доступом в Сеть у казахстанцев наблюдаются с утра. Тогда начали поступать сообщения от пользователей "Казахтелекома", Altel, "Алма ТВ". - Некоторые серверы не видят друг друга, хотя извне открываются, - сообщил технический специалист одного из казахстанских сайтов в Алматы. Также появились сообщения о проблемах с доступом к некоторым зарубежным сайтам. В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что с их стороны никаких ограничений не было, но отметили, что разберутся в ситуации. - Возможно, из-за погодных условий на отдельном участке могут быть обрывы. Но глобального по Казахстану или по городам сбоя не зафиксировано. Обычно, когда есть какие-либо серьезные сбои, у нас сразу открывается проблемный билет. Но если где-то есть частичные проблемы, все абоненты могут подавать заявки по номеру 165, - сообщили в call-центре компании "Казахтелеком". В пресс-службе "Казахтелекома" также сообщили, что на сетях компании повреждений не обнаружено. - Услуги предоставляются абонентам в штатном режиме. Массовых жалоб со стороны клиентов также не зафиксировано, - ответили в компании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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