Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Продлить карантин до 16 апреля предложил главный санврач ЗКО

Связано это с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 марта, в областном акимате состоялось заседание оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекциии. По данным руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаева, в марте наблюдается резкий скачок заболеваемости COVID-19. – В основном болезнь выявляется при самообращении граждан, у вахтовиков и при плановом осмотре перед госпитализацией. С 20 марта в связи с тем, что мы оказались в "красн
Арайлым Усербаева
Продлить карантин до 16 апреля предложил главный санврач ЗКО
Связано это с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Продлить карантин до 16 апреля предложил главный санврач ЗКО
Продлить карантин до 16 апреля предложил главный санврач ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ"   Сегодня, 29 марта, в областном акимате состоялось заседание оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекциии. По данным руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаева, в марте наблюдается резкий скачок заболеваемости COVID-19. – В основном болезнь выявляется при самообращении граждан, у вахтовиков и при плановом осмотре перед госпитализацией. С 20 марта в связи с тем, что мы оказались в "красной" зоне, мы ввели дополнительные ограничения, но с 26 марта количество заболевших продолжает расти. По этой причине я предлагаю продлить карантинные меры до 16 апреля, - сообщил Мухамгали Арыспаев. По словам и.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Армана Калибекова, в регионе функционируют восемь инфекционных стационаров, загруженность составляет 60%. В больницах находятся 355 пациентов, тогда как в начале года эта цифра в среднем составляла 180. – 15 пациентов находятся в реанимациях. С начала года, к сожалению, зарегистрировано 68 случаев смерти, 36 из которых женщины, 32 - мужчины. Кроме этого, в стране уже выявлены британский и южноафриканский штаммы коронавирусной инфекции, которые ранее были обнаружены в 34 странах мира. Показатель заражаемости новых штаммов на 70% выше обычного, инфекция более заразна. Эпидситуация в области не стабильна, поэтому призываю всех строго соблюдать ограничительные меры, - заявил Арман Калибеков. Аким области Гали Искалиев также подчеркнул, что в области все еще есть люди, которые пренебрегают ограничительными мерами и продолжают посещать места массового скопления людей, не задумываясь о последствиях. – Вот уже более года у нас продолжается борьба с пандемией. За это время мы научились всем мерам индивидуальной защиты, осознали, что здоровье важнее всего. Стоит нам ослабить карантинные меры, видим, что граждане теряют бдительность. Если так будет продолжаться дальше, то режим карантина сохранится еще долгое время. В стране регистрируются новые виды заболевания, вирус оказывает сильное воздействие на организм. Среди нас есть еще граждане, которые считают, что эпидемия коронавирусной инфекции может обойти их стороной. Но, к сожалению, многие, кто не верил в опасность этого вируса, на себе ощутил всю серьезность заболевания. Есть люди, которые до сих пор проводят свадьбы, поминки и другие мероприятия. Стоит задуматься, сколько людей может заразить один человек и радость может обернуться горем, - заключил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
аким санврач коронавирус оперштаб

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article