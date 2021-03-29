Продлить карантин до 16 апреля предложил главный санврач ЗКО

Связано это с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 марта, в областном акимате состоялось заседание оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекциии. По данным руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаева, в марте наблюдается резкий скачок заболеваемости COVID-19. – В основном болезнь выявляется при самообращении граждан, у вахтовиков и при плановом осмотре перед госпитализацией. С 20 марта в связи с тем, что мы оказались в "красн