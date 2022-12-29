Более 30 млн тенге потратили на новогоднее оформление Атырау

Новые иллюминации и подсветки к Новому году появились в Атырау. А вот главная ёлка горожан не очень радует. По информации пресс-службы городского акимата, на новогодние украшения Атырау в нынешнем году выделено 31, 3 млн тенге. В последний раз такая статья бюджета была в 2019 года. В 2020 и 2021 годах, в период пандемии средства экономили. Преобразился проспект Азаттык - там разместили огромные ёлочные шары. Дорога, ведущая на жилгородской мост, подсвечивается иллюминацией. Новогодние ёлки установили близ ДК Курмангазы, ретропарка и драмтеатра. Также есть малые архитектурные формы с новогодней