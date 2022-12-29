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Социум

Более 30 млн тенге потратили на новогоднее оформление Атырау

Новые иллюминации и подсветки к Новому году появились в Атырау. А вот главная ёлка горожан не очень радует. По информации пресс-службы городского акимата, на новогодние украшения Атырау в нынешнем году выделено 31, 3 млн тенге. В последний раз такая статья бюджета была в 2019 года. В 2020 и 2021 годах, в период пандемии средства экономили. Преобразился проспект Азаттык - там разместили огромные ёлочные шары. Дорога, ведущая на жилгородской мост, подсвечивается иллюминацией. Новогодние ёлки установили близ ДК Курмангазы, ретропарка и драмтеатра. Также есть малые архитектурные формы с новогодней
gorod
Более 30 млн тенге потратили на новогоднее оформление Атырау
Новые иллюминации и подсветки к Новому году появились в Атырау. А вот главная ёлка горожан не очень радует.
Более 30 млн тенге потратили на новогоднее оформление Атырау
Более 30 млн тенге потратили на новогоднее оформление Атырау
По информации пресс-службы городского акимата, на новогодние украшения Атырау в нынешнем году выделено 31, 3 млн тенге. В последний раз такая статья бюджета была в 2019 года. В 2020 и 2021 годах, в период пандемии средства экономили. Преобразился проспект Азаттык - там разместили огромные ёлочные шары. Дорога, ведущая на жилгородской мост, подсвечивается иллюминацией. Новогодние ёлки установили близ ДК Курмангазы, ретропарка и драмтеатра. Также есть малые архитектурные формы с новогодней темой в Жилгородке, в районе Стройконторы и Авангарде. Правда главная новогодняя красавица немалому количеству горожан пришлась не по вкусу. Они ожидали более яркое и пышное убранство. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
Атырау елка новыйгод

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