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Социум

Более 300 арестованных автомобилей были выявлены комплексом «Автоураган» в Уральске

26 мая прошел очередной рейд полицейских, которые при помощи системы комплекса «Автоураган» выявляли автовладельцев, имеющих задолженности. - За четыре месяца текущего года было выявлено 883 транспортных средства, которые имеют наложенные на них аресты, но при этом их владельцы продолжали их использовать для перевозки, - говорит инспектор управления административной полиции ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Из данного числа 371 арест был выявлен благодаря комплексу «Автоураган». Всего с начала года на территории нашей области выявлены и взысканы 12 250 административных материалов на общую сумму
Marat
Более 300 арестованных автомобилей были выявлены комплексом «Автоураган» в Уральске
26 мая прошел очередной рейд полицейских, которые при помощи системы комплекса «Автоураган» выявляли автовладельцев, имеющих задолженности.
uragan
uragan
 - За четыре месяца текущего года было выявлено 883 транспортных средства, которые имеют наложенные на них аресты, но при этом их владельцы продолжали их использовать для перевозки, - говорит инспектор управления административной полиции ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Из данного числа 371 арест был выявлен благодаря комплексу «Автоураган». Всего с начала года на территории нашей области выявлены и взысканы 12 250 административных материалов на общую сумму 79 миллионов тенге. Не взысканными остались 10 518 материалов на сумму 78 миллионов тенге. Стоит отметить, что на рейд совместно с полицейскими вышли сотрудники городского управления налогового комитета и судебные представители. Которые также пытаются выявить своих должников и уведомить их о непогашенных штрафах. XijGuJdr7Ow Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА
"Автоураган"

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