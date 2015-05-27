Более 300 арестованных автомобилей были выявлены комплексом «Автоураган» в Уральске

26 мая прошел очередной рейд полицейских, которые при помощи системы комплекса «Автоураган» выявляли автовладельцев, имеющих задолженности. - За четыре месяца текущего года было выявлено 883 транспортных средства, которые имеют наложенные на них аресты, но при этом их владельцы продолжали их использовать для перевозки, - говорит инспектор управления административной полиции ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Из данного числа 371 арест был выявлен благодаря комплексу «Автоураган». Всего с начала года на территории нашей области выявлены и взысканы 12 250 административных материалов на общую сумму