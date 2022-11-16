Более 300 человек занимаются поисками пропавшего пенсионера в Уральске

Вертолёт облетел 81 километр. Фото: МЧС РК Юрий Браслевич ушёл за грибами пятого ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему 73 года. Был одет в тёмно-бордовую или тёмно-коричневую куртку, джинсы и ботинки. На голове была чёрная кепка. Он вошёл в лес со стороны ТЭЦ. Или если ехать на новый мост, лесной массив находится с правой стороны. Поисками пенсионера занимаются спасатели, солдаты Нацгвардии и родственники пропавшего. Всего 325 человек. 15 ноября спасатели привлекли вертолёт. 16 ноября в МЧС Казахстана сообщили, что машина облетела 56 километров суши и 25 километров над водой.