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Социум

Более 300 человек занимаются поисками пропавшего пенсионера в Уральске

Вертолёт облетел 81 километр. Фото: МЧС РК Юрий Браслевич ушёл за грибами пятого ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему 73 года. Был одет в тёмно-бордовую или тёмно-коричневую куртку, джинсы и ботинки. На голове была чёрная кепка. Он вошёл в лес со стороны ТЭЦ. Или если ехать на новый мост, лесной массив находится с правой стороны. Поисками пенсионера занимаются спасатели, солдаты Нацгвардии и родственники пропавшего. Всего 325 человек. 15 ноября спасатели привлекли вертолёт. 16 ноября в МЧС Казахстана сообщили, что машина облетела 56 километров суши и 25 километров над водой.
Дана Рахметова
Более 300 человек занимаются поисками пропавшего пенсионера в Уральске
Вертолёт облетел 81 километр.
Более 300 человек занимаются поисками пропавшего пенсионера в Уральске
Более 300 человек занимаются поисками пропавшего пенсионера в Уральске
Фото: МЧС РК Юрий Браслевич ушёл за грибами пятого ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему 73 года. Был одет в тёмно-бордовую или тёмно-коричневую куртку, джинсы и ботинки. На голове была чёрная кепка. Он вошёл в лес со стороны ТЭЦ. Или если ехать на новый мост, лесной массив находится с правой стороны. Поисками пенсионера занимаются спасатели, солдаты Нацгвардии и родственники пропавшего. Всего 325 человек. 15 ноября спасатели привлекли вертолёт. 16 ноября в МЧС Казахстана сообщили, что машина облетела 56 километров суши и 25 километров над водой.
- До настоящего времени поиски не дали результатов. По словам родственников, пропавший не злоупотреблял алкоголем, не страдал потерей памяти. Вместе с тем, стало известно, что при нём не было мобильного телефона, - говорится в сообщении.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Юрия Браслевича, просим сообщить по номерам телефонов:
  • Ирины Жиденко +7 (705) 988-50-60,
  • Татьяны ‎+7 (708) 655 70 13,
  • Юлии +7 (705) 810 80 60,
  • Сергея +7 (705) 796 26 12,
  • Елены +7 (777) 182 56 72.
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