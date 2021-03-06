Скриншот с видео В редакцию "МГ" обратились водители-дальнобойщики, которые рассказали, что на контрольно-пропускном посту "Сырым" казахстанско-российской границы образовался затор из фур. Водителям приходится почти сутки ждать очереди, чтобы пересечь границу. – Я стою здесь в "колейке" с 12.00 5 марта. Я позвонил в полицию и в ТОО "Казахавтодор", спросил, может, дороги закрыты. Они сказали, что нет. Потом по рации начал узнавать, оказалось что наша граница медленно пропускает машины. Сотрудники ДГД (департамент государственных доходов - прим. автора) работают очень медленно. И вот со вчерашнего дня с только выехал из поселка Маштаково. Это издевательство над людьми, мы тоже хотим заработать. Некоторые фуры едут со скоропортящимися товарами, другие везут животных. Вчера мы без очереди пропустили людей, которые везли скотину, животных жалко. Я тут стою вторые сутки, и мне за это никто ничего не платит, - говорит водитель большегруза Александр Надалов. По словам мужчины, в данный момент на границе стоят около 300 фур. У многих водителей закончились запасы еды, воды и солярки. – Многие просто не ожидали, что придется так долго стоять на границе. Вот у меня осталась бутылка воды и все. Солярка тоже на исходе. Если до вечера не пропустят, то я не знаю, что буду делать, - возмущается Александр. В проектном офисе "Акжайык - адалдык аланы" сообщили, что им тоже поступала такая жалоба от водителей большегрузов. – Обращение направлено в департамент государственных доходов ЗКО для принятия мер, - сообщили в "Акжайык - адалдык аланы". Руководитель управления экспортного контроля департамента государственных доходов ЗКО Ерболат Гайнешев сообщил, что в их ведомство жалоб на скопление большегрузов на границе от водителей не поступало. – А вообще есть такой факт, очередь из фур образовалась около недели назад. Виной всему были погодные условия, сначала было тепло, потом морозы, на проезжей части образовался гололед. Если б наши сотрудники медленно работали бы, то нейтральная сторона в 1,5 километра была бы заполнена фурами. Сейчас "нейтралка" пустая, это значит, что проблема не в нас, - отметил Ерболат Гайнешев. uPdjT8Fbm8o t1zZvrcpC1c Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.