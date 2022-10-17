134 раза - за нарушения тишины,

70 - за мелкое хулиганство,

324 - за распитие алкогольных напитков,

132 - за курение в неустановленном месте,

156 - за нарушение правил благоустройства,

42 - за загрязнение мест общего пользования.

Речь идёт о клубах и барах, расположенных недалеко от пересечения улиц Тулебаева и Кабанбай батыра. За различные правонарушения 901 человека из числа администрации и посетителей привлекли к ответственности:В полиции отметили, что каждый раз, как фиксируется факт нарушения тишины после 23:00 часов, патрульные принудительно отключают музыкальные колонки. К слову, с начал года на территории этих заведений зарегистрировано семь преступлений: четыре кражи, грабёж, хулиганство, факт нанесения телесных повреждений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.