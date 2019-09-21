21 сентября по улице Ихсанова прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка, в которой участвовали более 120 товаропроизводителей из района Байтерек, Акжайыкского, Теректинского, Шынгырлауского, Сырымского районов, а также перерабатывающие предприятия, крупные оптовые поставщики города. – Я приехала на ярмарку около 9.00, но тут уже во всю шла торговля. Посетителей было много, ассортимент товаров с каждым разом все шире и шире. Для нас, для простых людей, это отличная возможность купить продукты по выгодной цене. Обычно я покупаю всего понемногу, но сегодня решила купить овощей и на зиму. Картошку, лук, овощи на заготовки тоже здесь купила, мясо тоже приобрела. За яйцами очередь большая была, поэтому не смогла выстоять очередь. От имени всех жителей города хочу поблагодарить администрацию города за такую возможность и попросить, чтобы ярмарки проводились как можно дольше, - говорит жительница города Айсулу Сулейменова. Стоит отметить, что на ярмарке товаропроизводителям торговые места были предоставлены бесплатно. По данным пресс-службы акима города, на ярмарке были реализованы 21 тысяча яиц, 12,3 тонны картофеля, 1,2 тонны помидоров, 1,8 тонны капусты, 1,5 тонны моркови, 7,7 тонны лука, 1,5 тонны перца, 5 тонн арбуза, 2,5 тонны дыни, а также колбасные изделия, мясо и мясные изделия. Цены на продукты питания были ниже рыночных на 10-15%.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.