Кроме того, в бюджете области имеется чрезвычайный резерв и резерв на неотложные нужды на сумму 1,9 млрд тенге, сообащет корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника управления ДЧС Актюбинской области Кумар Турмагамбетов, на противопаводковые мероприятия предусмотрено более 329 млн тенге – Кроме того, в бюджете области имеется чрезвычайный резерв и резерв на неотложные нужды на сумму 1,9 млрд тенге. В настоящее время определены составы и задачи областной, городской и районных противопаводковых комиссии, штабов, - отметил Кумар Турмагамбетов. По его словам, за последние три года акиматами проведена работа по дноуглублению, берегоукреплению и расчищению паводкоопасных рек, возведению водоотводного канала, временных защитных дамб, строительству и ремонту дренажных систем. В ходе корректировки паспорта паводкоопасных участков в области определены 33 населенных пункта, подпадающих в зону возможного подтопления, где проживают более 12 тысяч человек. – Заготовлено 73,3 тонны горюче-смазочных материалов, 7581 тонна инертных материалов, почти 25 тысяч мешкотары. Вывезено 127 тысяч кубометров снега, на дорогах области расчищено 35,3% водопропускных сооружений. Работа в этом направлении продолжается. По предварительному прогнозу Актюбинская область не является зоной высокого риска паводка в текущем году. На случай осложнения паводковой ситуации создана группировка сил и средств служб гражданской защиты области общей численностью 1 955 человека, 422 единиц техники, 95 единиц плавсредств, 219 единиц мотопомп. Подготовлено 79 пунктов временного размещения общей вместимостью более 13 тысяч человек, - добавил Кумар Турмагамбетов.  