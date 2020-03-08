Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника управления ДЧС Актюбинской области Кумар Турмагамбетов, на противопаводковые мероприятия предусмотрено более 329 млн тенге – Кроме того, в бюджете области имеется чрезвычайный резерв и резерв на неотложные нужды на сумму 1,9 млрд тенге. В настоящее время определены составы и задачи областной, городской и районных противопаводковых комиссии, штабов, - отметил Кумар Турмагамбетов. По его словам, за последние три года акиматами проведена работа по дноуглублению, берегоукреплению и расчищению паводкоопасных рек, возведению водоотводного канала, временных защитных дамб, строительству и ремонту дренажных систем. В ходе корректировки паспорта паводкоопасных участков в области определены 33 населенных пункта, подпадающих в зону возможного подтопления, где проживают более 12 тысяч человек. – Заготовлено 73,3 тонны горюче-смазочных материалов, 7581 тонна инертных материалов, почти 25 тысяч мешкотары. Вывезено 127 тысяч кубометров снега, на дорогах области расчищено 35,3% водопропускных сооружений. Работа в этом направлении продолжается. По предварительному прогнозу Актюбинская область не является зоной высокого риска паводка в текущем году. На случай осложнения паводковой ситуации создана группировка сил и средств служб гражданской защиты области общей численностью 1 955 человека, 422 единиц техники, 95 единиц плавсредств, 219 единиц мотопомп. Подготовлено 79 пунктов временного размещения общей вместимостью более 13 тысяч человек, - добавил Кумар Турмагамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.