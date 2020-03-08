Инцидент произошел 7 марта около 23.00 в поселке Сайхин Бокейординского района. Как сообщили в ДЧС ЗКО, грузовой поезд №10518 сообщением Саратов-Астрахань был гружен зерном. – Сход с рельсов предварительно произошел из-за трещин колесных пар. С рельсов сошли 5 вагонов (№14, 15, 16, 17, 18,), они опрокинулись набок. Жертв и пострадавших нет. В результате происшествия пассажирские и другие грузовые поезда будут ездить по другому пути. В ликвидации ЧС были задействованы 16 работников ОАО «Российские железеные дороги». Кроме этого, выезжали 4 сотрудника ДЧС ЗКО, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Аким Бокейординского района Нурлан Рахымжанов сообщил, что в данный момент специальные службы занимаются ремонтными работами. – Сегодня до 17.00 ремонтные работы будут закончены. Причинами схода вагонов с рельсов предположительно могли стать дефекты в вагонах. Но это будут выяснять компетентные органы, - отметил акима района. rk2yo8ajBcQМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.