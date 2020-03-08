Как рассказал старший инспектор-психолог учреждения РУ-170/3 ДУИС по ЗКО Миржан Мендигалиев, оригами является одним из арт–терапевтических меропрятий, которые проводятся с заключенными. – Психологи учреждения провели психокоррекционное занятие с осужденными, приуроченное к Международному женскому дню 8 марта. В ходе занятия психологи сконцентрировали внимание осужденных на стремлении радоваться настоящему, учили осужденных навыкам позитивного восприятия мира. Занятие также было направлено на повышение уровня психологической культуры осужденных, на развитие их стремления к совершению добрых поступков. Следует отметить, что работа в технике оригами органично вписалась в систему занятий по арт-терапии. На занятиях, которые помогают снять эмоциональное напряжение, осужденные занимаются творчеством, рисуют на заданные темы, лепят из теста, - рассказал Миржан Мендигалиев. По словам психолога, во время изготовления оригами у людей повышается активность правого полушария мозга и уравновешивают работу обоих полушарий, активизируется творческое мышление, снижается тревожность. Занятие помогает легче адаптироваться к тяжелым ситуациям что необходимо в условиях отбывания наказания. Стоит отметить, что РУ-170/3 является учреждением уголовно-исправительной системы максимальной безопасности и там содержатся более 600 заключенных.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.