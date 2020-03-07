По данным РГП "Казгидромет", 8 марта в Уральске ожидается тёплая погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 10 градусов выше нуля, ночью -2. В Атырау ожидается ясная солнечная погода, днем +8, ночью -2. В Актобе переменная облачность, днем +1 , ночью -8. В Актау ясно, днем 17 градусов тепла, ночью +3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.