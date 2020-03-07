Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Галым Турсунбаев, сегодня отечественная госслужба развивается с учетом соблюдения принципа гендерного равенства. – В современном мире мужчины и женщины наравне работают во всех жизненно важных сферах. Социальные права женщин прописаны в законах о труде, о браке и семье, о пенсионном обеспечении, о жилищных отношениях, о социальных пособиях. На сегодня женщины трудятся, каждый день доказывая, что семью и успешную работу вполне можно совмещать. В нашей области на государственной службе трудятся 2227 женщин, 55,4% от общего числа государственных служащих. Среди них есть и политические служащие, акимы сельских округов, первые руководители государственных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов, а также руководители структурных подразделений государственного органа. Этот показатель - заслуга всего нашего общества, где созданы равные условия и возможности как для мужчин, так и для женщин, - отметил Галым Турсунбаев. В законодательстве о государственной службе существует принцип недопущения дискриминации и равного доступа на основе профессионализма к государственной службе, независимо от расы, национальности, пола, происхождения, религиозных верований. Равный доступ на государственную службу обеспечивает карьерная модель государственной службы на основе компетентностного подхода. Стоит отметить, что по итогам прошлого года в конкурсах на вакантные административные должности в госорганах ЗКО участвовала 951 женщина, из числа которых победителями оказались 46% женщин. – Предоставляются социальные отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком, льготы при сокращениях, от аттестации, как известно, были освобождены отдельные категории женщин . На 1 января 2020 года доля женщин, занимающих руководящие должности в государственных органах области составила 32,4%, - добавил Галым Турсунбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.