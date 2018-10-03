Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопросы благоустройства и озеленения, обустройства парков и скверов на территории городов и населенных пунктов Актюбинской области были рассмотрены на совещании под председательством главы региона Бердыбека САПАРБАЕВА. В работе совещания, помимо представителей государственных органов, приняли участие руководители лесных питомников и управляющие компаний. Весной текущего года на территории области было высажено более 101 тысячи саженцев деревьев. Проверка управления природных ресурсов и регулирования природопользования показала, что приживаемость весенних саженцев составила 73%. Об этом в ходе совещания доложил руководитель управления Нуржан АККУЛ. Он также сообщил, что в ходе осенней посадки деревьев зеленый фонд области планируется пополнить почти 41 тысячей саженцев. Заслушав доклад, аким области дал ряд поручений. - Если 73 процента - реальная цифра, то это довольно неплохой показатель. Необходимо тщательно следить за приживаемостью деревьев, а также продолжить увеличение площадей цветников и газонов. Без этого от пыли и грязи в городе не избавиться, - отметил Бердыбек САПАРБАЕВ. Он также поручил активно подключать к работам по озеленению прилегающих территорий предприятия, являющиеся загрязнителями атмосферного воздуха. Кроме того, по поручению главы региона, будет продолжена работа по созданию новых парков и скверов в Актобе. Стоит отметить, что сейчас в городе насчитывается 66 скверов и парков. 48 из них были обустроены и открыты менее чем за три года силами сотрудников государственных и бюджетных организаций, различных предприятий и просто неравнодушных граждан в рамках акции «Туған жерге тағзым». -Для улучшения ситуации с поливом на территории парков и скверов в текущем году пробурено 11 водяных скважин с насосами, - сообщил аким Актобе Ильяс ИСПАНОВ. Также глава региона призвал коллективы и всех жителей Актюбинской области принять активное участие в общеобластных субботниках. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.