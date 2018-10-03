Фото предоставлено родственниками Анель УДАНОВОЙ 28-летняя уроженка села Жалпактал Казталовского района ЗКО Анель УДАНОВА сейчас живет и работает в Алматы. По образованию Анель инженер-связист. Но поет девушка с детства. - Я пою со школьных времён, 2 года училась в музыкальной школе по классу домбра. Вокалом профессионально не занимаюсь, но периодически участвую в конкурсах. Пение для меня как хобби. Участвовала в конкурсах "Караоке Баттл" в 2017, в проекте "X-Factor" в 2010 году, - рассказала девушка. По словам Анель, в сентябре 2018 года она с друзьями поехала в туристическую поездку во Францию. Там девушка познакомилась с местными музыкантами, которые предложили Анель выступить вместе и исполнить несколько композиций. - Можно сказать, что спеть в Париже даже круче чем просто мечта. Выступление было незабываемым, ради этого стоило побывать в Париже. Эмоции, конечно, зашкаливают. Не передать словами, - заявила Анель УДАНОВА. Стоит отметить, что возле Эйфелевой башни собралось немало людей, чтобы послушать выступление нашей землячки. Многие аплодировали и выражали искренне восхищались таланту и обаянию девушки. 4nOkJobuR3g