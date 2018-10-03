По информации пресс-службы акимата г.Атырау, 6 октября во время велопробега, приуроченного празднованию Дню города, будет ограничено автомобильное движение yf центральных улицах. - В этот день с 9.30 до 12.00 будут закрыты следующие улицы – ул.М.Утемисова, Пр.Азаттык, М.Ауэзова, ул.А.Владимирского, Пр.Сатпаева до пл.С.Бейбарыса. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим отнестись к ситуации с пониманием, - сообщили в пресс-службе акимата гАтырау. Напомним, что сбор участников велопробега будет проходить 6 октября с 8.30 до 10.00 на площади перед областным Драматическим академическим театром им.М.Утемисова. Старт намечен на 10.00, финишируют велосипедисты на площади Султана Бейбарыса. Принять участие в велопробеге смогут все желающие со своими велосипедами.