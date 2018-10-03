Около 22 часов 2 октября к центру адаптации лиц без определенного места жительства стянулись машины скорой помощи, пожарных и полицейских. Полицейские перекрыли движение от улицы Курмангалива до М.Утемисова. На улицу вывели порядка 60 человек. Здание проверили кинологи с собаками. Как стало известно, неизвестная женщина позвонила и сообщила, что в здание заминировано. - Кто-то позвонил, сказал, что заминировано. Приехали (сотрудники - прим.автора), все проверили, людей вывели на улицу, проверили телефоны. Ничего не нашли. Работали где-то до часу ночи, - рассказал директор центра адаптации Курмангали Байгаржанов. По его словам, в центре адаптации находились 28 человек, еще порядка 30 человек были в ночлежке.