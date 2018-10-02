На Западе Казахстана ожидается погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 3 октября в Уральске ожидается малооблачная погода, днем температура воздуха составит 21 градус тепла, ночью +7. 27 градус тепла ожидается днем в Атырау, ночью столбики термометров опустятся до +10. В Актау синоптики прогнозируют 27 градусов тепла днем, +15 ночью. Ясная погода без осадков ожидается в Актобе. Днем температура воздуха составит +22 градуса, ночью +6.