Фото предоставлено пресс-служба РгК «Батыс» Нацгвардии РК Данилин Семен Акимович родился 30 сентября 1914 года в Курской области. В ходе встречи ветеран поведал гостям историю своей жизни, о трудностях на жизненном пути, о военных годах и о послевоенной службе. Семен Акимович отметил, что не зря прожил жизнь, принес пользу людям не только на фронте, но и в мирное время. Его отец погиб на фронте во время Первой мировой войны. Мать после смерти отца, не выдержав горя, рано умерла. Старшего брата Андрея и Семена воспитали бабушка и дедушка. Во время войны он был политруком. Ветеран воевал в Сталинграде, прошел Курскую дугу, Днепр, Украину, Польшу. Победу встретил в Кенигсберге. Во внутренние войска пошел служить практически сразу после войны – в 1947 году. В этот день его пришли поздравить военнослужащие воинской части 5517 РгК «Батыс» Национальной гвардии РК. - От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения и желаю, прежде всего, здоровья, мира и долгих лет жизни. Я считаю, что наши ветераны достойны всего самого лучшего, потому что они в свое время одержали победу для мирной жизни будущих поколений. А мы должны сделать все, чтобы вы не чувствовали себя одинокими и забытыми, – сказал заместитель командира воинской части 5517 РгК «Батыс» Национальной гвардии РК Саян АМАНЖОЛОВ. Гости вручили ветерану цветы, благодарственные письма, медали и подарки. В свою очередь, Семен Акимович поблагодарил гостей за проявленную заботу и внимание, а затем, взяв аккордеон в руки, спел песню «Катюша» и « Три танкиста». Несмотря на свои годы, ветеран выглядит бодро и не теряет силы духа, с юмором рассказывая о годах службы.