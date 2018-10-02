В Атырау на базе городского родильного дома открылся новый Симуляционный центр, оснащенный самым современным оборудованием. Новый Центр состоит из 15 станций, на которых молодые медики, а также врачи со стажем отрабатывают различные манипуляции. Практические навыки по реанимации недоношенных детей, рожениц, родовспоможению, имитации родов медицинские работники отрабатывают на специальных роботизированных муляжах. - Эти роботы максимально приближены к человеческому организму, могут выражать эмоции, издавать звуки, говорить. В общей сложности было закуплено около 200 наименований к 15 роботизированным станциям. Открывая новый центр, мы преследовали две задачи - обучить медицинский персонал всего региона практическим навыкам по оказанию помощи абсолютно в разных ситуациях, вторая наша цель - обучить парамедиков оказанию первой медицинской помощи до приезда кареты скорой помощи, - рассказала руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева. По словам главы облздрава, сегодня помимо Симуляционного центра, базирующегося в городском родильном доме, открыт и Симуляционный класс при Атырауском медицинском колледже. Там студенты отрабатывают практические навыки оказания помощи на пяти станциях. Стоит отметить, что новый Симуляционный центр в Атырау оснащен самым современным оборудованием и считается передовым на западе Казахстана. По словам главы региона, который посетил новый центр, профессия врача предполагает ежедневное обучение и оттачивание навыков. Вновь открытый учебно-тренировочный объект будет полезен не только для медиков, но и для людей абсолютно разных профессий - полицейских, пожарных, преподавателей физической культуры, тренерам и даже государственным служащим. - Наша задача - всех имеющихся врачей пропустить через этот центр, чтобы каждый до автоматизма довел свои специальные навыки. Наша первоочередная цель - снять человеческий фактор, все медики в регионе должны быть профессионалами своего дела, - поручил руководителю управления здравоохранения Нурлан Ногаев. Также аким Атырауской области ознакомился с работой городского родильного дома, расположенного в мкр.Алмагуль. В сутки здесь на свет появляются до 20 малышей. Благодаря новой системе трех полос, число койко-мест в отделении патологии сократилось с 30 до 16, а роженицы, прибывшие по экстренным показаниям, обслуживаются в первые две минуты. Главе региона рассказали, как проходит процесс принятия роженицы - от приема-покоя до родового зала. Теперь, благодаря новому Симуляционному центру в регионе планируется свести к нулю показатели материнской и младенческой смертности. В частности, в центре будут работать 12 тренеров - все обученные врачи неонатологи, анестезисты, реаниматологи, акушеры-гинекологи. Планируется, что до конца текущего года курсы повышения квалификации здесь пройдут сотрудники всех медицинских учреждений региона, а также 200 специалистов-парамедиков.