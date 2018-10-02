31-летняя Вероника ЗАИКА с пятью детьми живет в маленькой комнатке и нуждается в помощи, передает корреспондент портала " Мой ГОРОД ".Как рассказала женщина, жилье в районе Пединститута они снимают за 25 тысяч тенге. В комнате сыро, поэтому дети часто болеют и в данный момент в школу не ходят. - Коле 11 лет, Регине 10 лет, Ангелине 7, Галине 2. Самый младший Саша. Ему всего 5 месяцев. Старшие учатся в школе. Администрация школы нам помогает вещами и канцтоварами, - рассказала Вероника. Как стало известно, семья живет на пособие ребенка в 30 тысяч тенге. Еще женщина получает пособие 11 тысяч тенге как многодетная мать. Но весь доход уходит на оплату аренды жилья, продукты и подгузники для младших детей. Супруг Вероники работает, но его банковскую карту заблокировал банк из-за просрочки по кредиту. - У нас большие кредиты. Муж работает водителем и развозит лекарства по аптекам. Зарплата у него около 60 тысяч тенге. Но его карту заблокировал банк. У меня тоже кредит. В общем мы должны банкам более 1 млн тенге. Мы исправно платили кредиты, когда муж работал в Атырау. Но потом он получил травму головы и потерял работу. Сейчас у него пластина в голове. Но в инвалидности нам отказали. После этого случая у нас пошла черная полоса в жизни, - говорит женщина. Вероника отметила, что больше всего они нуждаются в жилье. - Я ходила в "Жилстройсбербанк" и просила выдать нам ипотеку. Ведь лучше платить за свое жилье, чем кому-то. Но мне отказали. До этого мы жили на дачах. Но и здесь, сами видите, сыро, тесно, грязно. На стенах огромные щели, из окон дует, потолок падает. В доме много тараканов. Дети болеют часто. Мы переживаем нелегкие времена. Очень прошу помощи у неравнодушных граждан. Неважно чем. Мы будем рады любой помощи, - рассказала женщина. Напомним, Вероника ЗАИКА уже просила помощи у уральцев. Тогда семья жила в дачном обществе "Волна", в районе Телецентра. Из-за малого дохода семьи они не смогли собрать вовремя детей в школу и 4 сентября они не пошли на занятия. Тогда неравнодушные горожане помогли женщине собрать детей к школе. По словам Вероники, после публикации материала о ее семье на портале mgorod.kz ей стали поступать звонки от неравнодушных горожан. Для оказания помощи семье Вероники Заика, вы можете позвонить по номеру 8 7472635063. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Семья с пятью детьми живет в разрушающейся времянке (фото)
Арайлым Усербаева
