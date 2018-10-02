Наш адрес: РФ, г. Самара, ул. Мяги, 7 а | Предварительная запись по тел.: 8 (987) 300-44-63. www. samaradc.ru

- При болезнях прямой кишки и заднего прохода у нас в отделе проктологии предусматривается полноценное обследование, то есть подробная беседа с пациентом, построенная по тщательно разработанным принципам, в том числе и этическим, а также осмотр и пальцевое исследование заднего прохода и стенок прямой кишки, осмотр просвета прямой кишки и анального канала с помощью специальных приборов - аноскопа (осмотр прямой кишки на глубину до 10 см) и ректоскопа (осмотр толстой кишки на глубину до 25 см), - рассказал хирург-проктолог Роман ФАРАФОНТОВ. Все перечисленные диагностические процедуры включены в стоимость первичного осмотра. Основные малоинвазивные методики лечения: Инъекционная склеротерапия - это метод применения инъекций особых препаратов - склерозантов - с целью вызвать в геморроидальном узле процессы фиброза и склероза. Для лечения геморроя достаточно нескольких склерозирующих инъекций в разные узлы с промежутками между манипуляциями в 5-10 дней. Терапевтический эффект ощущается после первой же инъекции склерозанта. Лигирование латексными кольцами. Принцип действия метода заключается в том, что колопроктолог с помощью аноскопа получает доступ к геморроидальному узлу, после чего специальным инструментом - лигатором - набрасывает на узел латексное кольцо. Оно сдавливает ножку узла, нарушая этим его кровоснабжение, из-за чего узел отмирает и через 7-14 дней отпадает при дефекации. Лечение радиоволновым методом с использованием аппарата «Фотэк». Принцип действия радиоволновой хирургии состоит в бесконтактном разрезе мягких тканей высокочастотными радиоволнами без повреждений. В колонопроктологии применяется для иссечения наружных геморроидальных узлов, геморроидэктомии, полипэктомии, удаления кондилом, папиллом, доброкачественных и злокачественных новообразований, проведения различных хирургических вмешательств на анальном канале. Трансанальная дезартеризация геморроидальных узлов (HAL-Doppler). Во время процедуры врач с помощью аппарата точно определяет артериальные сосуды, которые обеспечивают кровоснабжение геморроидального узла и прошивает их. Дезартеризация проходит без нарушения целостности прямой кишки. Процедура считается высокоэффективной даже при 3 и 4 стадиях геморроя. Перед тем как посетить проктолога, необходимо очистить кишечник при помощи препаратов Микролакс, следуя инструкции. Накануне посещения центра за ужином желательно потреблять легкую диетическую пищу и не следует употреблять продукты, вызывающие повышенное газообразование кишечника: сырые овощи и фрукты, черный хлеб, газированные напитки и тому подобное. Утром в день приема допустим легкий завтрак - стакан сладкого чая или кофе с бутербродом. Это особенно важно для больных сахарным диабетом.