Празднование 90–летнего юбилея в Жылыойском районе прошло с большим размахом. В торжественной церемонии открытия мероприятия приняли участие местные артисты, оркестр филармонии Атырауской области и этно-фольклорный ансамбль «Sarmad». - Уважаемые жители и гости Жылыойского района, поздравляю вас с празднованием исторической даты - 90-летнего юбилея! Сегодня район, который пережил трудные времена, достиг своего пика развития, из года в год он становится все лучше. Жылыойский район занимает свое особое место в развитии всего региона. Я желаю каждой семье благополучия и здоровья, а также процветания, - сказал первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов. В первый день череды юбилейных мероприятий, прошел республиканский айтыс среди акынов, ведущим, которого стал заслуженный деятель РК Журсин Ерман. В словесном состязании приняли участие 14 акынов со всех регионов. Победителем айтыса стал Бекарыс Шойбеков Второй день праздничных мероприятий продолжился в направлении Буркит тобе, где проходили соревнования в поднятии гири весом 32 кг и казакша курес, там же стартовали «аламан-байге» и «топ-байге». В «топ-байге» на 21 км участвовало девять скакунов, в «аламан-байге» на 31 км - 18 лошадей, победители которых стали обладателями новых автомобилей. Юбилей завершился незабываемой театрально-музыкальной программой с участием звезд казахской эстрады на центральном стадионе города Кульсары. Апогеем вечернего концерта стал праздничный салют, который увидели около 7000 зрителей.