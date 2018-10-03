Проект «Әр ауылға бір қамқоршы» был запущен в июне текущего года как ответ бизнес – сообщества на программную статью Президента РК «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру». Он предполагает развитие аулов Казахстана за счет благотворительной помощи меценатов. В рамках проекта объединение «Менің Атамекенім» провело анкетирование среди жителей и акимов ряда сельских округов с целью выявления наиболее актуальных вопросов. Тогда акимом Енбекшинского сельского округа Курмангазинского района Хаматом Габбасовым была озвучена проблема недостаточного уличного освещения в селе Жумекен, в результате которой растет число преступлений. -В радиусе села имеется сеть воздушных электрических линий высокого, среднего и низкого напряжения. Село обеспечивается электроэнергией посредством электрических столбов. Состояние распределительных линий удовлетворительное, электрические и телефонные сети ремонтируются по необходимости. Однако покрытие уличного освещения недостаточное, особенно, на главных улицах, обеспечивающих связь жителей с общественными местами. По этой причине в селе растет уровень криминогенности. Согласно данным полиции, количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий в неосвещенных секторах значительно выше», - рассказал аким округа. На данный момент местным акиматом подготавливается пакет необходимых документов. Уже определен подрядчик из числа местных компаний. Освещение будет проведено по улице Азаттык. Ожидается, что работы начнутся уже на днях. -Думаю, что проект «Әр ауылға бір қамқоршы», реализуемый общественным объединением «Менің Атамекенім» при партнерстве с НПП РК «Атамекен», стартовал своевременно и создает удобные, эффективные, а также прозрачные механизмы для участия предпринимателей в улучшении жизни общества. Понятие «социальной ответственности бизнеса» для меня тесно связано с понятием устойчивого развития, согласно которому предприятия должны принимать решения, базируясь не только на финансовых или экономических факторах, но также на краткосрочных и долгосрочных социальных, экологических и других последствиях их деятельности. То есть, социальная ответственность бизнеса – это один из действенных механизмов для достижения целей устойчивого развития», - поделился своим мнением предприниматель Мугал Махымгалиев.