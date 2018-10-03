27 сентября 2018 года в городе Астана прошла IV Международная выставка по безопасности и гражданской защите «KazakhstanSecuritySystems 2018». На торжественном мероприятии были по достоинству отмечены и награждены частные охранные структуры страны, отличившиеся в сфере своей деятельности. Стоит отметить, что на территории Западно-Казахстанской области насчитывается более 80-ти частных охранных предприятий. Предпочтение же было отдано компании ТОО «Охрана-КМС», деятельность которой была оценена по достоинству.Торжественная церемония проходила в конференц-зале выставочного центра «Корме» в самом сердце столицы, где царила незабываемая атмосфера гостеприимства и радушия. В мероприятии приняли участие члены ОЮЛ «Ассоциация охранных организаций Республики Казахстан», Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», а также ряд руководителей Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Компания ТОО «Охрана-КМС» за активную работу и взаимодействие с органами полиции в деле обеспечения общественного порядка и безопасности была награждена грамотой за подписью Министра внутренних дел Республики Казахстан КалмуханбетаКасымова. Столь высокая оценка со стороны Министерства внутренних дел Республики Казахстан стала очередной ступенью и стимулом для дальнейшего развития и совершенствования частного охранного предприятия. Далее представителей пригласили посетить специализированную выставку по безопасности «KazakhstanSecuritySystems». Стоит отметить, что данная выставка проводится при поддержке Министерства внутренних дел Республики Казахстан один раз в два года. На выставке были представлены современные технические средства, технологии и системы безопасности и охраны. Большинство из предоставленных средств сотрудники ТОО «Охрана-КМС» успешно применяют на протяжении нескольких лет. Суперсовременные приборы защиты из числа «ноу-хау», которые были представлены на выставке, в самое ближайшее время войдут в следующий этап развития охранной компании и непременно будут в арсенале охранного предприятия. Государственная лицензия №14008541 от 12.06.2014 г. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.