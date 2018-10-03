По факту было начато расследование, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 2 октября в 22:18 на пульт «102» позвонила женщина и сообщила о том, что в г.Уральск в Центре социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства заложена бомба. - На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. Из центра было эвакуировано 48 человек. После осмотра саперами здания взрывного устройства обнаружено не было. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками ДВД ЗКО была установлена и задержана гражданка 1985 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование по ст.273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - рассказали в полиции. Стоит отметить, что женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, ночью 2 октября были эвакуированы постояльцы центра адаптации по улице Курмангалиева (район Деповского моста). На место происшествия прибыли полицейские, кинологи с собаками, пожарные и медики.