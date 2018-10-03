Ученик 3 класса СОШ №26 Николай КЕРЦМАН с 10 сентября переведен на домашнее обучение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала директор СОШ №26 Гибарат ОРЫНГАЛИЕВА, Коля чрезвычайно любознательный мальчик.
- У него много друзей-одноклассников. Как все мальчишки, гоняет мяч, бегает в парк, летом купается на Чагане, зимой бегает на лыжах. В первую неделю августа 2018 года у Коли проявилось и очень опасное хобби: стал самым юным автоугонщиком страны. Семье это вышло «в копеечку»: три разбитые машины пришлось восстанавливать. Бог уберег от «встречи» с пешеходами. После каждого угона Коле объясняли, что это опасно. Он соглашался и вновь угонял. Родители и мальчик были на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Уральск, - рассказала Гибарат ОРЫНГАЛИЕВА. - Позиция школы такова: мальчик физически здоров, поведенческих отклонений в учебном году не было, не нуждается в особых условиях организации учебного процесса, в адаптивной образовательной программе. Таких гиперактивных детей в школе немало, и обычно активная занятость в спортивных секциях, кружках по интересам, работа психолога и соцпедагога, контроль досуга родителями предупреждают, нивелируют многие проблемы.
Увы, к сожалению, причины гиперактивности в первую очередь - это профнепригодность родителей и , возможно, последствия различных травм. Такие дети всегда контролируются и врачами.
По словам директора, ребенок поставлен на внутришкольный контроль, классный руководитель составила индивидуальный план внешкольной занятости Коли ( в субботу он в школе занимается легкой атлетикой, затем в кабинете робототехники собирает модели, в другие дни недели его ждут во Дворце школьников на бокс и плавание), с мамой и мальчиком с августа работает психолог.
После очередной попытки угона, Колю повели в Центр психического здоровья, где ему поставили диагноз поведенческие нарушения.
- По психическому состоянию подлежит обучению на дому на 2018-2019 учебный год. Медикаментозным лечением занимается семья. Согласно заключению горПМПК с 10 сентября школой организовано обучение на дому, занятия с психологом и соцпедагогом. Коля также активно занимается спортом. У него много друзей. Рядом любящие дедушка и бабушка. В семье у ребенка хорошие материальные условия для получения ребенком образования и коррекции нарушений развития и социальной адаптации. Родителям рекомендуем активнее заниматься воспитанием ребенка, прочитав пару книг по классической педагогике. И перестать демонстрировать ребенку любые конфликты между родителями. В семье надо научить его, "что такое хорошо, а что такое плохо", «нельзя», - отметила Гибарат ОРЫНГАЛИЕВА. - На домашнее обучение Коля переведен временно, до конца учебного года. Он останется учеником нашей школы, тот же учитель ходит и обучает его на дому. У него отличные отношения с одноклассниками. Он будет приходить на классные мероприятия. И, еще раз повторяю, родителям нужно прежде всего самим заниматься воспитанием ребенка. Согласно Закону "Об образовании" в школе могут обучаться все дети без исключения по состоянию здоровья. На сегодня в нашей школе 1189 детей. На дому, индивидуально по различным показаниям учатся 10. На домашнее обучение врачи переводят только в интересах ребенка, с учетом серьезности диагноза.
Напомним, 8-летний Николай за неделю угнал три автомашины. Вечером 6 августа мальчик угнал автомобиль "Сузуки"
. По пути он зацепил "Ладу Гранту". Тогда ребенок рассказал, что угнать авто его подговорил друг. Отец мальчика и вовсе рассказал, что сын сидел дома и учил таблицу умножения. Далее уже 9 августа Коля совершил очередной угон автомашины марки "Тойота",
которая стояла неподалеку от магазина "Теремок". Следует отметить, что, угнав автомобиль, мальчик врезался в колонну под мостом. В третий раз он сел за руль автомобиля Hyundai
и врезался в бетонные блоки, которые установлены на ремонтируемом участке улицы Штыбы. К счастью, во всех трех случаях никто не пострадал. Стоит отметить, что полицейские заявили что будут проводить мальчику психиатрическую экспертизу
, а родителей привлекут к административной ответственности по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию своих детей". Директор школы, в которой учится Николай, рассказала, что мальчик занимается на отлично
.
