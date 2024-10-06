Людей без документов, проживающих в Казахстане, выявили полицейские.

Более 400 человек живут без документов в Казахстане

С июля Министерство внутренних дел выявляет людей, проживающих в Казахстане без документов. Им оказывают помощь в оформлении документов. Работу продолжат до конца года, сообщает Polisia.kz.

Зачастую в эту категорию подпадают лица без определённого места жительства, проживающие в отдалённых местностях и крестьянских хозяйствах. Сейчас в Казахстане есть 404 человека, у которых нет документов. Из них 200 признаны гражданами страны, 14 – лицами без гражданства. По остальным ещё проводят проверку.

— Если гражданам известно о лицах, проживающих без документов, просим обратиться в миграционную службу по месту проживания. Для оказания правовой помощи и получения квалифицированной консультации в каждом регионе закреплены ответственные сотрудники, — говорится в сообщении.

Для получения информации по возникающим вопросам можно обратиться в Комитет миграционной службы по телефонам:

+7 (701) 171-82-28;

+7 (7172) 71-40-73; 71-44-10.



