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Происшествия Социум

Более 50% кожного покрова восстановили российские врачи обгоревшей женщине из Уральска

Для восстановления 100% кожи женщине необходимо перенести еще ряд операций, на которые у родных нет денег, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аселим Нигметова Аселим НИГМЕТОВА перенесла уже 9 операций по пересадке кожи, благодаря чему у нее восстановилось уже более 50% кожного покрова. По словам родственника женщины Ерлана НИГМЕТОВА, врачи закончили пересадку кожи на лицо и шею и теперь предстоят операции на руки и ноги. - Более 4 миллионов тенге мы уже заплатили в клинике за все проведенные операции и общее лечение. Аселим пробудет в реанимации Самарской клиники до лета 2018 года. На
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Более 50% кожного покрова восстановили российские врачи обгоревшей женщине из Уральска
Для восстановления 100% кожи женщине необходимо перенести еще ряд операций, на которые у родных нет денег, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аселим Нигметова Аселим НИГМЕТОВА перенесла уже 9 операций по пересадке кожи, благодаря чему у нее восстановилось уже более 50% кожного покрова. По словам родственника женщины Ерлана НИГМЕТОВА, врачи закончили пересадку кожи на лицо и шею и теперь предстоят операции на руки и ноги. - Более 4 миллионов тенге мы уже заплатили в клинике за все проведенные операции и общее лечение. Аселим пробудет в реанимации Самарской клиники до лета 2018 года. На все грядущие операции у нас не хватает денег. Сейчас, по словам врачей, необходимо еще порядка 2 млн тенге, - пояснил родственник. У Аселим НИГМЕТОВОЙ двое малолетних детей, которых сейчас воспитывает папа. В палату к пострадавшему учителю никого кроме супруга и врачей никого не пускают. Напомним, при взрыве в частном доме пострадали 6 человек. 37-летняя женщина на седьмом месяце беременности была доставлена в ОКБ с 85% ожогов тела. Врачи планировали ее отвезти самолетом санавиации в Астану. Супруг пострадавшей рассказал, что в день трагедии женщина пошла на кухню, чтобы приготовить завтрак для семьи. После чего он услышал сильных хлопок, выбежал на кухню и увидел, что жена буквально вся горит. Мужчина начал тушить на ней одежду, однако она получила сильнейшие ожоги. Позже стало известно, что спасти ребенка врачам не удалось. Если вы хотите помочь Аселим НИГМЕТОВОЙ, то можете отправить деньги на счет ее супруга - Руслана НИГМЕТОВА - счет в Kaspi bank KZ34722С000017299107. Номер карты 5169 4931 2218 1186. ИИН 780203301835.  
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