Более 50% кожного покрова восстановили российские врачи обгоревшей женщине из Уральска

Для восстановления 100% кожи женщине необходимо перенести еще ряд операций, на которые у родных нет денег, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аселим Нигметова Аселим НИГМЕТОВА перенесла уже 9 операций по пересадке кожи, благодаря чему у нее восстановилось уже более 50% кожного покрова. По словам родственника женщины Ерлана НИГМЕТОВА, врачи закончили пересадку кожи на лицо и шею и теперь предстоят операции на руки и ноги. - Более 4 миллионов тенге мы уже заплатили в клинике за все проведенные операции и общее лечение. Аселим пробудет в реанимации Самарской клиники до лета 2018 года. На