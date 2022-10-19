- Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями, - сказал президент.

Фото "Борт №1" в Telegram Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматинской области сообщил, что сейчас более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан.По словам главы государства, надо создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Он напомнил, что в регионе работает ряд крупных предприятий-экспортёров, от которых поступают основные налоговые сборы. Поэтому нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов президент поручил представить предложения в месячный срок.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.