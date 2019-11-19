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Социум

Более 500 млрд тенге обналичили жители Атырауской области с начала года

Впервые в истории РК объём безналичных платежей превысил объём снятой наличности, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на аналитиков Finprom. Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года в Казахстане по платёжным карточкам безналичный оборот составил 1,4 трлн тенге, а снятие наличных средств — 1,3 трлн тенге. Доля безналичных платежей за месяц выросла на 8 процентов, за год более, чем на 20 процентов. В Атырауской области с начала года жители обналичили 551,2 млрд тенге. За аналогичный период прошлого года эта цифра составила 470,4 млрд тенге. Несмотря на рост количества б
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Более 500 млрд тенге обналичили жители Атырауской области с начала года
Впервые в истории РК объём безналичных платежей превысил объём снятой наличности, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на аналитиков Finprom.
Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года в Казахстане по платёжным карточкам безналичный оборот составил 1,4 трлн тенге, а снятие наличных средств — 1,3 трлн тенге. Доля безналичных платежей за месяц выросла на 8 процентов, за год более, чем на 20 процентов. В Атырауской области с начала года жители обналичили 551,2 млрд тенге. За аналогичный период прошлого года эта цифра составила 470,4 млрд тенге. Несмотря на рост количества безналичных платежей в Казахстане, банки Казахстана наращивают банкоматную сеть. Количество устройств за год выросло сразу на 16,5 процентов. В Атырауской области сейчас насчитывается 594 тысячи банкоматов, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году. Напомним, ранее сообщалось, что банки второго уровня должны указывать назначение безналичных платежей для того, чтобы можно было определить, кто из их клиентов получает от этих поступлений доход и должен платить налоги. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Илона АРУТЮНЯН
платежи

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