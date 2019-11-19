Более 500 млрд тенге обналичили жители Атырауской области с начала года

Впервые в истории РК объём безналичных платежей превысил объём снятой наличности, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на аналитиков Finprom. Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года в Казахстане по платёжным карточкам безналичный оборот составил 1,4 трлн тенге, а снятие наличных средств — 1,3 трлн тенге. Доля безналичных платежей за месяц выросла на 8 процентов, за год более, чем на 20 процентов. В Атырауской области с начала года жители обналичили 551,2 млрд тенге. За аналогичный период прошлого года эта цифра составила 470,4 млрд тенге. Несмотря на рост количества б