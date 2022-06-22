В комитете санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что с начала года за медицинской помощью обратились 585 человек, которых покусали или поцарапали животные, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Бродячие псы насмерть загрызли ребёнка на стройке Иллюстративное фото из архива "МГ" Из них 254 ребёнка.
- По видам животных, нанёсших укусы, царапины и ослюнения: собаки – 90,2%, кошки – 6,8%, крупный рогатый скот – 0,7%, лошадь – 0,5%, прочие – 1,8%. Основная доля обращаемости приходится на травмы, полученные от собак и кошек 97%, - рассказали в ведомстве.
Чаще всего отмечались укусы рук, ног, плеч и предплечья. Всем обратившимся поставили вакцину против бешенства. Врачи подчёркивают, что прививаться необходимо сразу после укуса и не допускать перерывов между вакцинами. К слову, случаев заражения бешенством в регионе не зарегистрировано. Последний раз болезнь выявили в 2010 году в Курмангазинском районе. Ранее сообщалось, что шесть жителей Актюбинской области обратились к медикам после укуса лошадей.