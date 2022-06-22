— Подсудимые Нуралы Шахкозов и Мади Жумабек в 17 часов 49 минут позвали начальника аэропорта Дастана Малиева и потребовали остановить работу самолетов. Если требования не будут выполнены, угрожали причинить вред зданию. Дастан Малиев в 18 часов 16 минут направил радиограмму всем авиакомпаниям и приостановил работу аэропорта. В результате остановились авиарейсы в Стамбул, Актау, Атырау, Алматы и Нур-Султан, и аэропорту Актобе был нанесён ущерб в один миллион 672 тысяч 250 тенге, — зачитал прокурор Бакытжанов.По словам прокурора, подсудимые не прошли дальше стойки регистрации пассажиров. Нуралы Шахкозов и Мади Жумабек увидели на табло рейс компании «Эйр Астана» по направлению Актобе — Нур-Султан и потребовали задержать самолет, подумав, что там находится аким Актюбинской области Ондасын Уразалин. Начальник аэропорта сказал, что невозможно остановить самолет, стоящий на взлетной полосе. Начальник аэропорта Актобе Дастан Малиев участвовал в судебном процессе онлайн. В зале суда, кроме подсудимых Нуралы Шахкозова, Мади Жумабека и Елхата Косыбаева, были их родственники и адвокаты. После январских событий помещённые в следственный изолятор Нуралы Шахкозов, Мади Жумабек и Елхат Косыбаев были отпущены под домашний арест 20 мая 2022 года. Они сообщили, что «признали вину» и заключили процессуальное соглашение. По словам адвоката Абдисамита Рахманова, подсудимые полностью погасили причиненный аэропорту Актобе ущерб в размере одного миллиона 672 тысяч 250 тенге. Эта сумма была поделена между тремя подсудимыми в солидарном порядке. Гособвинитель Азамат Бакытжанов 21 июня запросил для подсудимых три с половиной года ограничения свободы каждому. Адвокаты подсудимых отказались давать комментарии Азаттыку. После выхода из зала суда Елхат Косыбаев рассказал, что у него на иждивении есть семилетняя дочь с инвалидностью и больная жена, сам он безработный. Он также сказал, что «в последние полгода он по пояс погряз в долгах». Индивидуальный предприниматель Нуралы Шахкозов имеет семерых детей. По его словам, шестеро из них — несовершеннолетние. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности Мади Жумабек также безработный. Уголовное дело по «захвату аэропорта» во время январских событий в отношении Нуралы Шахкозова, Мади Жумабека и Елхата Косыбаева рассматривает судья суда № 2 города Актобе Талгат Кенжеболатов. Судья Кенжеболатов сказал, что дополнительно сообщит дату следующего судебного заседания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
