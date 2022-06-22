- Как положено, получила логин и пароль. В семь утра должны на сайте должны открыть места. Но, к сожалению, именно в этот момент у меня всё заблокировалось. Сайт завис. Не смогла получить направление, все время «выкидывало» из личного кабинета, не работали кнопки «получение направления». Через полчаса всё благополучно открылось, но мест уже не было. Начала звонить своим знакомым, буквально у всех такая же картина. Начала личное расследование. Написала пост в социальной сети и выяснилось, что те, кто пытается это сделать самостоятельно, не оплачивая за услугу, места в сады не получают. Такая ситуация наблюдается именно с государственными садами. Таких как я очень и очень много, - отметила женщина.

- Я спросила у нее, зачем мне ваша услуга, если я сама могу это сделать бесплатно. Тогда она просто засмеялась в трубку и сказала «ну пробуйте». Теперь я понимаю, что блокировка сайта происходит, потому что товарищи, оказывающие услуги платно, как раз таки и расхватывают места в сады. А мы не можем пробиться! Моя соседка купила место в сад. Коррупционный бардак в системе. Это как кость собакам кинули, поймал - не поймал. Также и с этой ловлей мест в сады. Некоторые дети до четырёх лет не могут попасть в них, - рассказала женщина.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Диана Мамаджанова-Запрометова рассказала, что пыталась поймать место в системе Indigo в детский сад «Жумбак».Диана говорит, что ей незнакомая женщина предлагала получить направления в сад под её логином и паролем за 20 тысяч тенге. В социальной сети за эту услугу просят и 30-40 тысяч тенге.Мы связались с теми, кто оказывает услуги получения мест в сады. Цены начинаются от 20 тысяч тенге. Как они это делают, никто не делится. Однако все уверены, что у них это запросто получится. С потенциального заказчика требуют только логин и пароль в систему Indigo, всё остальное берут на себя. Спрос рождает предложение. В управлении образования Атырауской области прокомментируют ситуацию чуть позже.