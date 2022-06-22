12-летний Ерхат Айболулы вместе с мамой находится в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».  Подросток из Уральска теряет зрение после конъюнктивита В четыре года врачи поставили Ерхату диагноз конъюнктивит, однако назначенное лечение не дало результатов. Позже алматинские врачи диагностировали у него куда более серьёзные заболевания. Сейчас полностью диагноз подростка звучит как атрофия зрительного нерва правого глаза и гемофтальм левого глаза. Мама Ерхата Назымгуль Лукбанова решила отвезти сына в клинику Санкт-Петербурга, врачи которой обещали провести операцию. Стоимость операции составляет пять миллионов тенге, которых у семьи нет. С помощью неравнодушных граждан им удалось собрать 2.8 миллиона тенге и с этими деньгами 19 июня мать с сыном всё же отправились в Россию.
- Мы приехали с надеждой, что нас всё же примут здесь. Но вот уже второй день мы находимся в гостинице. Госпитализировать нас будут после сдачи анализов, а это займёт несколько дней. Потом нам нужно будет внести всю сумму. Мы проделали такой путь и не можем отказаться. У меня остаётся последняя надежда на неравнодушных сограждан. Помогите нам собрать недостающие деньги. Времени критически мало, - говорит Назымгуль.
Все, кто хочет помочь семье, могут перечислить средства по номеру +7 (705) 790-99-43 в Kaspi Bank. По этому же номеру вы можете связаться с родителями. Номер карты: 4400 4301 0187 6156. Номер счета в Halyk Bank: 4405 6397 6067 4307.