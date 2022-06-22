- В квартире на восьмом этаже малолетний ребёнок остался дома один. Мальчик выглядывал в окно и на балкон. Соседка рассказала, что увидела ребёнка на окне, вышла на площадку и постучала к соседям, никто не открывал. Наши спасатели тоже постучали в дверь, но малыш, испугавшись, подбегал к окну, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 22 июня, в Уральске, благодаря спасателям, удалось избежать трагедии. Как рассказали в пресс-службе департамента ЧС по ЗКО, в 10:52 поступил вызов в девятиэтажный дом на улице Курмангазы. Тогда спасатели спустились с крыши многоэтажки и через балкон вошли домой. Кстати, малыш, которому оказалось всего два с половиной года, никак не хотел спускаться с рук спасателя и до прихода мамы так и просидел в обнимку со своим спасителем. Между тем в департаменте ЧС просят родителей не оставлять детей одних и устанавливать решётки на окна для защиты малышей от падения.