Цена на хлеб в ЗКО повышалась в прошлом месяце и теперь снова подорожание сразу на 20 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В уральских магазинах «вышка» теперь стоит 200 тенге.
- Сегодня привезли по новой цене, - говорят продавцы.
В пекарне ИП «Котов» рассказали, что цена на хлеб из муки высшего сорта повысилась с сегодняшнего дня, 22 июня. Если раньше отпускная цена пекарен была 170 тенге за булку, то сейчас - 190 тенге. Повышение цены связано с ростом цен на муку, масло и сахар. Также в пекарне отметили, что цена поднялась на 20 тенге на всю выпечку. В ларьках булка хлеба высшего сорта стоит 200 тенге.
Управляющий одной из пекарен города сообщил, что у них аналогичная ситуация и сейчас отпускная цена на «вышку» 190 тенге.
- Мука высшего сорта стоила 170 тенге, сейчас 190 тенге за кило, отсюда и повышение цены. Подорожали все составляющие. Такая цена не предел, потому что своего у нас ничего нет. Сахар не производим, мука дороже, чем в соседней России, а сейчас рубль растёт. Если печь хлеб из нашей муки, то булка будет стоить 250 тенге за буханку, - отметил управляющий.
Получить комментарий управления сельского хозяйства пока не удалось.
Однако при последнем скачке цен на хлеб в мае этого года в сельхозуправлении сообщили, что они контролируют цены на социальный хлеб, который до конца год дорожать точно не будет. Вот только точно теперь подорожают печенье, выпечка и макаронные изделия.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
