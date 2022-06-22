В Казахстане намерены создать реестр баз данных утечек информации, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Центр анализа и расследования кибер атак сообщил, что в последнее время участились утечки персональных и других данных казахстанцев, а следовательно и увеличилось количество мошенников, которые начали работать по Центральной Азии.
- Зачастую, граждане даже не знают какая есть информация по ним у хакерских группировок, мошенников или конкурентов. Только по казахстанцам мы собрали несколько сотен миллионов записей слитых на хакерских форумах, - отметили в ЦАРКА.
В Казахстане они намерены создать реестр баз данных утечек информации. Ранее в ЦАРКА говорили о том, что на одном из хакерских форумов выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных «Казпочты». В пресс-службе АО «Казпочта» сообщили, что автор объявления неоднократно обращался в компанию с целью шантажа, предлагая выкупить информацию за несколько тысяч долларов.