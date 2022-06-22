Ранее этот пост занимал Галым Турсунбаев, он проработал на этом месте с августа 2019 года до апреля 2022 года. Мурат Байсалов родился в 1988 году в Южно-Казахстанской области (теперь Туркестанская область). В 2009 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности государственное управление. Трудовую деятельность начал в 2011 году исполняющим обязанности главного эксперта департамента кадрового обеспечения агентства РК по делам государственной службы. В разные годы был главным экспертом: в департаменте кадрового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам государственной службы, в управлении инспекции и дисциплинарного контроля агентства. Работал в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции главным консультантом департамента государственной службы и профилактики коррупции, в министерстве по делам государственной службы РК, затем руководителем управления оценки и контроля качества оказания государственных услуг агентства, заместителем директора департамента государственных услуг. Также работал руководителем управления по вопросам дебюрократизации государственного аппарата.