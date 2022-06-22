Её руководитель - глава управления оставил пост накануне, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Замглавы горздрава Алматы отстранили от работы Фото: РСК Алматы В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что Лаура Мырзагали освобождена от должности заместителя руководителя городского управления здравоохранения. Четвёртого мая Совет по этике рекомендовал уволить Мырзагали после публикации в сети видео, где она кричит на сотрудницу поликлиники из-за того, что та отказывается выписывать фиктивные премии. Чиновница объясняла, что не сможет сама получить премию из-за строго выговора, который ей сделали за оформление незаконного больничного. К слову, за её поведение Совет рекомендовал главе ведомства объявить выговор. 20 июня стало известно, что руководитель управления здравоохранения освобождён от должности. И это не первые скандалы вокруг неё. В начале 2021 года около 20 сотрудников управления написали жалобу в агентство по делам госслужбы, обвиняя Мырзагали в несоблюдении этики госслужащего. После её прихода ведомство покинули более 10 специалистов. При этом принять решение власти сразу не могли, Мырзагали находилась на больничном. Однако в сети было видео, где якобы в это время она посещала той.