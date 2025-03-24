Более 59 тысяч уральцев вышли на массовый субботник

По информации городского акимата, 23 марта в городе прошли масштабные субботники, посвященные дню «Тазару». Это часть республиканской акции «Таза Қазақстан» и праздничной концепции «Наурызнама». Одним из главных мест уборки стал сквер «Дружбы народов» в районе завода «Агрореммаш». В субботнике участвовал аким города Мурат Байменов, а также сотрудники акимата и подведомственных структур.

— Мы хотим, чтобы наш город становился всё более чистым и благоустроенным. Молодёжь сегодня активно участвует в подобных акциях, осознавая свою ответственность перед будущими поколениями. Субботники – это не только уборка, но и возможность сплотить людей, показать, что вместе мы можем сделать наш город уютнее и красивее, — отметил руководитель Ресурсного центра по работе с молодежью Дулат Жусипкалиев.

В уборке города участвовали более 59 тысяч жителей и около 1600 организаций. Было очищено свыше восьми тысяч дворов, включая территории 1003 многоэтажек и семи тысяч частных домов. Приведены в порядок 92 парка и сквера, высажено более 25 тысяч деревьев. Также отремонтировано свыше 2400 тротуарных плиток.

Особое внимание уделили уборке территорий социальных объектов и памятников. Очистили 489 социальных учреждений и 127 памятников истории и культуры. Для работы использовали 725 единиц техники, а всего вывезли 24 700 тонн мусора. В рамках борьбы с незаконными свалками ликвидировали 61 из 77 выявленных. Остальные 15 продолжают убирать.