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Социум

Более 700 тысяч тенге штрафов заплатили ювелирные магазины в ЗКО

В ЗКО зарегистрировано всего пять предпринимателей, которые осуществляют операции с ювелирными изделиями и драгоценными камнями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил и. о. руководителя департамента техрегулирования и метрологии ЗКО Салават ВАХИТОВ, в 2017 году департаментом было проведено 58 проверок, из которых в 21 случае были выявлены нарушения. - Нашим ведомством контролируется реализация ювелирных изделий. Так, в 2017 году было проведено 14 внеплановых проверок ювелирных магазинов. В четырех случаях были найдены нарушения, и на предпринимателей были наложены штрафы в ра
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Более 700 тысяч тенге штрафов заплатили ювелирные магазины в ЗКО
В ЗКО зарегистрировано всего пять предпринимателей, которые осуществляют операции с ювелирными изделиями и драгоценными камнями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщил и. о. руководителя департамента техрегулирования и метрологии ЗКО Салават ВАХИТОВ, в 2017 году департаментом было проведено 58 проверок, из которых в 21 случае были выявлены нарушения. - Нашим ведомством контролируется реализация ювелирных изделий. Так, в 2017 году было проведено 14 внеплановых проверок ювелирных магазинов. В четырех случаях были найдены нарушения, и на предпринимателей были наложены штрафы в размере 726 тысяч тенге, - рассказал Салават ВАХИТОВ. Также департамент техрегулирования и метрологии ЗКО проводит проверки учреждений, где установлены государственные символы. В прошлом году было проверено 104 учреждения и в 72 были нарушения.
ювелирные изделия

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