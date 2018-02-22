Более 700 тысяч тенге штрафов заплатили ювелирные магазины в ЗКО

В ЗКО зарегистрировано всего пять предпринимателей, которые осуществляют операции с ювелирными изделиями и драгоценными камнями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил и. о. руководителя департамента техрегулирования и метрологии ЗКО Салават ВАХИТОВ, в 2017 году департаментом было проведено 58 проверок, из которых в 21 случае были выявлены нарушения. - Нашим ведомством контролируется реализация ювелирных изделий. Так, в 2017 году было проведено 14 внеплановых проверок ювелирных магазинов. В четырех случаях были найдены нарушения, и на предпринимателей были наложены штрафы в ра