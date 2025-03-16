Более 782 тысяч пачек сигарет изъяли в ЗКО

Как сообщили в департаменте государственных доходов ЗКО, только с начала 2025 года за нарушение маркировки в области изъято 782 457 пачек табачных изделий.
Специалисты отмечают, что соблюдение правил маркировки табачных изделий становится критически важным для всех участников рынка. Нарушения могут привести к серьезным последствиям, и уже сейчас в ЗКО зафиксировано семь случаев нарушения правил оборота табачной продукции за что наложено 721 тысяча тенге штрафов.
Что важно помнить при продаже табачных изделий?
1. Маркировка — обязательна для всех!
Каждое табачное изделие должно быть маркировано средствами идентификации (двумерный штрихкод), и это требование распространяется на всю продукцию — как местного производства, так и импортируемую.
2. Запрещен оборот без маркировки
Продажа табачных изделий без средств идентификации или с нарушениями маркировки запрещена. Это может привести к штрафным санкциям.
3. Ответственность за нарушение
За нарушение правил маркировки предусмотрены штрафы:
- Для физических лиц — до 50 МРП;
- Для малого бизнеса — до 150 МРП;
- Для среднего бизнеса — до 200 МРП;
- Для крупных компаний — до 500 МРП.
4. Изъятие и уничтожение товара.
Табачные изделия не маркированные в соответствии с законом или не соответствующие установленным стандартам, подлежат изъятию и уничтожению в установленном законом порядке..
5. Как правильно маркировать?
Производители и импортеры обязаны маркировать продукцию до ввоза или выпуска на рынок. Розничные продавцы выводят товар из оборота, сканируя идентификатор на упаковке через кассовый аппарат. Данные о коде идентификации включаются в кассовый чек и передаются оператору фискальных данных.
Что важно помнить?
Соблюдение правил маркировки и прослеживаемости табачных изделий не только поможет избежать штрафов и санкций, но и обеспечит законность работы вашего бизнеса.