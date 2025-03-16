Более 782 тысяч пачек сигарет изъяли в ЗКО

Как сообщили в департаменте государственных доходов ЗКО, только с начала 2025 года за нарушение маркировки в области изъято 782 457 пачек табачных изделий.

Специалисты отмечают, что соблюдение правил маркировки табачных изделий становится критически важным для всех участников рынка. Нарушения могут привести к серьезным последствиям, и уже сейчас в ЗКО зафиксировано семь случаев нарушения правил оборота табачной продукции за что наложено 721 тысяча тенге штрафов.

Что важно помнить при продаже табачных изделий?

1. Маркировка — обязательна для всех!

Каждое табачное изделие должно быть маркировано средствами идентификации (двумерный штрихкод), и это требование распространяется на всю продукцию — как местного производства, так и импортируемую.

2. Запрещен оборот без маркировки

Продажа табачных изделий без средств идентификации или с нарушениями маркировки запрещена. Это может привести к штрафным санкциям.

3. Ответственность за нарушение

За нарушение правил маркировки предусмотрены штрафы:

Для физических лиц — до 50 МРП;

Для малого бизнеса — до 150 МРП;

Для среднего бизнеса — до 200 МРП;

Для крупных компаний — до 500 МРП.

4. Изъятие и уничтожение товара.

Табачные изделия не маркированные в соответствии с законом или не соответствующие установленным стандартам, подлежат изъятию и уничтожению в установленном законом порядке..

5. Как правильно маркировать?

Производители и импортеры обязаны маркировать продукцию до ввоза или выпуска на рынок. Розничные продавцы выводят товар из оборота, сканируя идентификатор на упаковке через кассовый аппарат. Данные о коде идентификации включаются в кассовый чек и передаются оператору фискальных данных.

Что важно помнить?

Соблюдение правил маркировки и прослеживаемости табачных изделий не только поможет избежать штрафов и санкций, но и обеспечит законность работы вашего бизнеса.