Каждый второй новорожденный в Казахстане — мальчик

В 2024 году в Казахстане родилось 365,9 тысячи детей – это меньше, чем в 2023 году, когда на свет появились 388,4 тысячи малышей. По данным Бюро национальной статистики, 51,6% новорожденных – мальчики, 48,4% – девочки. Большинство детей (59,9%) родились в городах – 219,1 тысячи, а 146,7 тысячи малышей (40,1%) появились на свет в сельской местности.

Коэффициент рождаемости в 2024 году составил 18,15 на 1000 человек, тогда как в 2023 году этот показатель был выше – 19,52. Самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в Туркестанской (24,88 на 1000 человек) и Мангистауской (24,29) областях, а также в Шымкенте (23,58).

Чаще всего мамами становились женщины в возрасте 25-29 лет (27,5%) и 30-34 лет (26,2%). Девушки до 20 лет родили 11,9 тысячи детей, а женщины старше 50 лет – 100 малышей. Средний возраст матери в 2024 году составил 29,8 лет. Каждый четвертый ребенок (23%) стал первенцем в семье – это 84,2 тысячи детей. Четвертым по счету родился 60 тысяч малышей (16,4% от всех новорожденных). В 2024 году в Казахстане появилось 3 721 двойня и 46 троен.