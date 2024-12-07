Более 8 тысяч человек стали донорами крови в Атырауской области

Атырауский областной центр крови ежедневно принимает 20-80 человек и пополняется 20-40 литрами донорской крови и её компонентами.

Атырауский областной центр крови ежедневно принимает 20-80 человек и пополняется 20-40 литрами донорской крови и её компонентами, сообщила специалист статистик центра Арайлым Турениязова.

— В этом году около 20 тысяч доз крови добровольно сдали местные жители. Эту кровь направили в лечебно-оздоровительные учреждения. Донорами могут стать люди, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие специальный медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний. Областной центр крови полностью обеспечивает потребности 16 медицинских организаций области кровью и её компонентами, — рассказала Арайлым Турениязова.

По её словам, с начала года 11 039 человек стали инициаторами донорства, 8 128 человек сдали кровь.