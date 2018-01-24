Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя ТОО "Жайык Таза Кала" Асылбека САККАЗОВА, за зимний период коммунальными службами города было вывезено 83 тысячи кубов снега. -В каждую смену у нас работают более 350 человек, один автогрейдер, 9 погрузчиков, 30 единиц бортов, 18 тракторов с щетками и 6 мини-тракторов, а также машины для посыпания песочно-соляной смести и 10 единиц поливно-моечных машин, - отметил Асылбека САККАЗОВ. Стоит отметить, что сотрудники ТОО "Жайык Таза Кала" вывозят снег в специально отведенные для этого точки: на карьер в районе поселка Асан и микрорайон Балауса.