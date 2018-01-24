А на тротуары и дороги города уже потратили порядка 5,6 тысяч тонн песочно-соляной смеси, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя ТОО "Жайык Таза Кала" Асылбека САККАЗОВА, за зимний период коммунальными службами города было вывезено 83 тысячи кубов снега. -В каждую смену у нас работают более 350 человек, один автогрейдер, 9 погрузчиков, 30 единиц бортов, 18 тракторов с щетками и 6 мини-тракторов, а также машины для посыпания песочно-соляной смести и 10 единиц поливно-моечных машин, - отметил Асылбека САККАЗОВ. Стоит отметить, что сотрудники  ТОО "Жайык Таза Кала" вывозят снег в специально отведенные для этого точки: на карьер в районе поселка Асан и микрорайон Балауса.