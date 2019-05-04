Жители области могли пробежать на три дистанции - 5, 10 и 21 километр. По словам руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Асии Аманбаевой, заявки на участие поступили более чем от 800 жителей региона, но на деле оказалось, что желающих было гораздо больше. К слову, зарегистрироваться можно было в онлайн-режиме. – Забег посвящен майским праздникам. Особенностью сегодняшнего забега является то, что подать заявку можно было в онлайн-режиме. В полумарафоне принимают участие представители районов ЗКО, среди которых жители Акжайыкского, Теректинского, Сырымского и Шынгырлауского районов. Хочу отметить, что в этих районах регулярно проводились свои марафоны. Это еще раз подчеркивает возрастающий интерес к культуре бега в нашей области. Ведь полумарафон проводится на добровольной основе. Люди сами изъявили желание участвовать здесь, оценить свои возможности. Для победителей мы подготовили кубки, грамоты и памятные сувениры, - рассказала Асия Аманбаева. Аким Теректинского района Адиль Жоламанов отметил, что регулярно в районе проводятся забеги на разные дистанции. – Мы с сыном решили участвовать в полумарафоне в забеге на 5 километров. Сейчас люди уделяют особое внимание своему здоровью, придерживаются правильного питания, занимаются спортом. Так и должно быть. Сегодняшний полумарафон - яркий тому пример. Для меня главное не победа над остальными, главное - победа над собой. Нужно почаще проводить такие массовые мероприятия. В нашем районном марафоне приняли участие представители Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской области, - заявил Адиль Жоламанов. Первую группу бегунов возглавили аким области Алтай Кульгинов и его заместитель Мержан Сатканов. По словам главы региона, в стране уделяется особое внимание массовому спорту. – Сегодня я пробежал пять километров. Получил хороший заряд энергии. Наш президент поставил перед нами задачу - развивать массовый вид спорта. Сегодняшнее мероприятие посвящено Дню защитника Отечества и Дню Победы. Мы не должны забывать наших героев, всегда чтить память о них. Я хочу поделиться хорошей новостью с жителями нашей области. Я недавно был на приеме у главы государства и он дал поручение построить спортивные комплексы в каждом районном центре. Средства на это уже выделены. В данный момент только в четырех районах из 12 функционируют спорткомплексы и мы в течение года построим и в остальных районах. Спортивный колледж с интернатом на 300 мест будет сдан в эксплуатацию осенью. Это создаст хорошие условия для развития спорта. Нужно поддерживать друг-друга, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, - рассказал Алтай Кульгинов. В полумарафоне приняли участие люди разных возрастов - начиная от детей и заканчивая пенсионерами. – Мне 73 лет и это не первый мой марафон. В прошлом году я принял участие в забеге на 21 километр, а сегодня - на 5. Хочу быть примером для подрастающего поколения. Бег очень полезен для здоровья. В повседневной жизни я всегда хожу пешком, веду здоровый образ жизни, - рассказал пенсионер Мурат Губайдуллаев. На дистанции 5 километров среди мужчин первым к финишу пришел 18-летний Мади Амангалиев. – Марафон прошел на высоком уровне. Около года я вместе с тренером готовился к нему. Всегда увлекался спортом. Здесь самое главное упорство, труд и постоянные тренировки, - рассказал спортсмен. Среди девушек самой быстрой была признана 12-летняя Наталья Панова. – Мне нравится заниматься спортом. В сегодняшнем полумарафоне я заняла первое место, очень рада этому. Было немного трудно, но я справилась, - говорит девочка. Первым среди мужчин дистанцию 10 километр полумарафон пробежал Гамзат Шабдан, а среди женщин лучший результат показала Аяулы Сисемалиева. На дистанции 21 км самым быстрым оказался среди мужчин бегун из Атырау Айдын Шалкар, а среди женщин - Ляззат Тулепбергенова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.