В социальных сетях появилось множество фотографий с комментариями о том, что после выпадения осадков на поверхности одежды, окон и автомобилей у местных жителей остались бело-серые пятна. Некоторые даже предположили, что эти пятна похожи на цемент или песок, грязь или пепел с месторождения. В департаменте экологии ЗКО сообщили, что волноваться по этому поводу не стоит. - Пятна на вещах - это последствия пыльной бури, которая прошла недавно в Атырауской области. Ничего опасного в этом нет. Это 100% не связано с деятельностью нефтедобывающих компаний. Больше всего такие осадки выпали в Акжайыкском районе. Нашими специалистами оттуда были взяты пробы воды и почвы. В скором времени будут известны результаты, - заверил жителей города руководитель департамента экологии ЗКО Ербол Куанов.