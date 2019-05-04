Зубная боль самая противная! Натуральное, а самое главное очень простое средство избавит вас от мучений через минуту.  Состав: Масло кокоса Молотая гвоздика Приготовление: Смешайте ингредиенты и нанесите на источник боли. Желательно наносить смесь пару раза в день и втирать в течение минуты. Почему гвоздика? Гвоздика — обладает сильным обезболивающим, антибактериальным, спазмолитическим свойствами. В составе гвоздики есть вещество, которое влияет именно на каналы в корне зуба. Почему кокосовое масло? Исследования давно показали - кокосовое масло уничтожает бактерии, накапливающиеся в полости рта, борется с кариесом. Не бегите в стоматологию, в случае зубной боли, попробуйте это домашний эликсир. Берегите себя и своих близких! Интересные советы о здоровье и красоте читайте на нашем сайте ежедневно!