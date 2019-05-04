Масло кокоса Молотая гвоздикаСмешайте ингредиенты и нанесите на источник боли. Желательно наносить смесь пару раза в день и втирать в течение минуты.Гвоздика — обладает сильным обезболивающим, антибактериальным, спазмолитическим свойствами. В составе гвоздики есть вещество, которое влияет именно на каналы в корне зуба.Исследования давно показали - кокосовое масло уничтожает бактерии, накапливающиеся в полости рта, борется с кариесом. Не бегите в стоматологию, в случае зубной боли, попробуйте это домашний эликсир. Берегите себя и своих близких! Интересные советы о здоровье и красоте читайте на нашем сайте ежедневно!