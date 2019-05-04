Ромашку я покупаю в аптеке, или заготавливаю летом сама. Едва заболит горло, завариваю настой: на 1 ст.л. измельченной ромашки стаканом кипятка. Переливаю в термос на полчаса. Затем процеживаю и даю остыть. Теплым настоем поласкаю горло. В течение дня повторяю несколько раз. Но облегчение чувствуется сразу.Помогает снять воспаление дыхательных путей и слизистой рта ромашковый чай – завариваю, как обычный. Пью перед едой 3 раза в день. К тому же это благотворно влияет на работу желудка и желчного пузыря. При хронических и острых заболеваниях носа и носоглотки принимаю ванны с добавлением 400 мл свежего отвара. Берегите себя и своих близких! Рецепты и советы о здоровье и красоте читайте ежедневно на нашем сайте!